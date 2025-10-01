Врачи объяснили, что стало причиной недомогания у детей в Екатеринбурге

Опрошенные RT врачи объяснили, почему у отравившихся в Екатеринбурге детей возникло недомогание.

Как сообщил Telegram-канал RT со ссылкой на представителя регионального МВД Валерия Горелых, лицеисты могли надышаться протеиновым порошком.

Как пояснила невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест», есть несколько вероятных сценариев, как вдыхание протеинового порошка может навредить здоровью.

«Самая вероятная — механическое раздражение и повреждение лёгких. Лёгкие предназначены для газообмена. С их помощью кислород из вдыхаемого воздуха попадает в кровь, а кровь очищается от углекислого газа. Выстилка бронхов влажная, а малейшие частицы любого сухого порошка, попадая в дыхательные пути, нарушают этот процесс. Они абсорбируют влагу — разбухают и слипаются, оседают на слизистой оболочке дыхательных путей, мешают нормально дышать», — отметила она.

По словам врача, для организма такие частички порошка чужеродны, он воспринимает вторжение как угрозу и запускает защитные реакции: кашель, затрудненное дыхание, бронхоспазм, ощущение удушья, отёк.

«В ответ на это активнее выделяется бронхиальный секрет, которая должна «смыть» раздражитель с тканей», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, в состав протеинового порошка обычно входит не только белок: там есть ароматизаторы, загустители, подсластители, напомнила специалист.

«Все эти химические вещества усугубляют проблему и вызывают ещё большее раздражение дыхательных путей, являются аллергенами. Наконец, в основе таких порошков часто оказываются белки молока и яичный белок, который у чувствительных людей могут спровоцировать сильную аллергическую реакцию — вплоть до отёка Квинке, опасного и угрожающего жизни состояния», — пояснила собеседница RT.

В свою очередь, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, врач-терапевт, иммунолог, исключил аллергическую реакцию.

«Чтобы у всех сразу какая-то аллергия была, это сложно представить, потому что всё-таки аллергия — это индивидуальная особенность конкретного человека. Сразу 12 человек — я не могу себе представить. А вот такой механизм, что вдохнули — и организм пытается защититься от проникновения этого порошка, бронхи спазмируются, перекрываются, — вот такую вещь можно представить», — заключил он.

Ранее прокуратура Свердловской области заявила, что в Екатеринбурге госпитализированы 12 школьников из-за недомогания.