Режиссер Тигран Кеосаян незадолго до болезни сделал признание о жене – Маргарите Симоньян. В последнем интервью он говорил, что супруга не потеряла привлекательности как женщина, став родственницей.

Тигран делился личным в разговоре с Борисом Корчевниковым в его программе «Судьба человека».

Он вспомнил момент знакомства с Симоньян и признался, что после нескольких встреч понял: остаток жизни хочет провести с избранницей.

По словам режиссера, их история ухаживания мужчины за женщиной быстро перешла в родственную.

«На третьем, может быть, свидании. И в этот момент она стала родственницей. Но при этом не потеряла для меня привлекательности как женщина. И в этом странном симбиозе, мне кажется, слава Богу, мы живем до сих пор», - делился режиссер.

Он отметил, что к этому добавилось восхищение умственными способностями жены. Кеосаян делился: Симоньян не любит, когда ее хвалят.

Ранее Симоньян признавалась, что была самой счастливой женщиной на земле с Тиграном. По ее словам, супруг обращался со словами «красавица моя» и в доме никогда не повышался голос.