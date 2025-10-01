У кого сегодня день рождения: лауреат «Оскара» и олимпийские чемпионы

Первого октября родились сразу несколько выдающихся людей из мира спорта, кино и науки. Среди именинников - олимпийские чемпионы, легендарная актриса, лауреат премии «Оскар», а также космонавт и один из самых известных актеров СССР.

Джули Эндрюс (1 октября 1935 года) - британская актриса, писательница и певица. Лауреат премии «Оскар», обладательница «Золотого глобуса» и «Эмми», она прославилась ролями в культовых мюзиклах «Мэри Поппинс» и «Звуки музыки», а новым поколениям стала известна по роли королевы в фильме «Дневники принцессы».

Олег Ефремов (1 октября 1927 года - 24 мая 2000 года) - актер и режиссер, народный артист СССР. Один из самых ярких представителей советского театра и кино, он стал основателем «Современника», а позже возглавил МХАТ имени Чехова. Среди его работ в кино - роли в картинах «Три толстяка», «Война и мир», «Звонят, откройте дверь», «Айболит-66», «Берегись автомобиля», «Три тополя на Плющихе», «Король-олень».

Борис Моруков (1 октября 1950 года - 1 января 2015 года) - врач, ученый, летчик-космонавт РФ. Член-корреспондент РАН и РАМН, он принимал участие в 11-дневной космической миссии STS-106. Вместе с другими космонавтами подготовил МКС к работе первого постоянного долговременного экипажа. Моруков - автор более чем сотни научных работ и четырех изобретений.

Алексей Жамнов (1 октября 1970 года) - хоккеист и тренер, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 1992 года, один из самых результативных российских нападающих 1990-х годов. С марта 2023 года тренирует московский хоккейный клуб «Спартак».

Виталина Бацарашкина (1 октября 1996 года) — российская спортсменка (пулевая стрельба), заслуженный мастер спорта России. Двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира, она принесла России золотые медали Олимпиады в Токио.