Огромный особняк, Mercedes за 20 миллионов и львенок: как живет дочь Цапка

На этой неделе СМИ сообщили, дочь главы кущевской ОПГ Сергея Цапка протаранила частный дом на своем Mercedes-Benz. Life рассказал, что 25-летняя Анастасия Оделин Феррер (девушка взяла девичью фамилию матери) живет «беззаботно и до сих пор не нуждается ни в чем».

© Telegram-канал SHOT

По данным Life, Mercedes-Benz AMG GT 63S на 640 лошадиных сил появился у девушки в 2022 году. Его стоимость оценивается в 20 миллионов рублей.

Издание отмечает со ссылкой на страницы дочери Цапка в соцсетях, что она много путешествует и отдыхает в Дубае и на Канарских островах. Life утверждает, что несколько лет назад девушка «стала хозяйкой львёнка». Данных о карьере девушки нет.

По информации издания, дочь Цапка живет вместе с матерью в Ростове-на-Дону «по сути, в настоящем замке». Life отмечает, что необычная фамилия досталась женщине от матери, которая была замужем за кубинцем.

Стали известны намерения хозяина разрушенного дочерью Цапка дома

В 1990-х и 2000-х годах в краснодарской станице Кущевская действовала преступная группировка, которую возглавлял Цапок. Членов банды осудили за убийства, покушения, изнасилования, разбой и другие преступления.

Сергей Цапок в ноябре 2013 года получил пожизненный срок. Летом 2014-го он умер в СИЗО.