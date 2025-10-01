Сваха Сябитова защитила мужчин, которые «тянут» с предложением

Слова «подкаблучник» и «тюфяк» придумали женщины, которые несостоятельны в качестве невест или предъявляют космические требования к мужчинам, заявила НСН Роза Сябитова.

Мужчина всегда знает, на ком хочет жениться, а если он не делает предложение, так как понимает, что не потянет семью - это тоже по-мужски. Об этом НСН рассказала сваха и телеведущая Роза Сябитова.

В России 57% жительниц готовы самостоятельно сделать предложение руки и сердца, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса ювелирной сети Sunlight. По словам аналитиков, каждая десятая уже обрученная и замужняя респондентка призналась, что сама предложила партнеру вступить в брак. Сябитова рассказала, с чем связана такая статистика.

«Я думаю, что эта статистика имеет в виду молодых девушек от 25 до 45 лет. В силу того, что женщины стали самодостаточны, поколение мужчин - более инфантильное. Они не спешат жениться, потому что это финансово затратно. Поэтому женщины вынуждены как-то проявлять инициативу в этом вопросе. Иначе останутся и мужа, и без детей. Однако есть закон и к нему неприменимы ни время, ни социум. Это просто мужская природа и сильная русская традиция. Предложение руки и сердца всегда делает мужчина. Но чтобы он проявил инициативу, женщина должна его замотивировать. Он должен сам прийти к мысли, что ему это надо. А если это делает женщина, то ничего хорошего из этого не получится. Мужчина всегда знает, на ком он хочет жениться, а на ком нет», - рассказала она.

При этом Сябитова также защитила мужчин, которые долго тянут с предложением руки и сердца, и заявила, что это более осознанная позиция, чем звать женщину замуж, зная, что не потянешь семью.

«"Подкаблучник", "тюфяк" – все эти синонимы несостоятельного мужчины придумали современные женщины, чтобы оправдать свою несостоятельность в качестве невесты, а также дурной характер и завышенные требования. У нас хорошие мужчины, поверьте мне, свахе. И более того, позиция, когда мужчина не берет на себя ответственность, потому что не может потянуть, более зрелая. Это по-мужски. А вот эти 57% - это непростые девочки. Простые девочки давно замужем. Они выходят замуж, потому что хочется. Вместе ведут бюджет, вместе работают, поднимают детей», - подытожила телевизионная сваха.

