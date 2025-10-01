Никто не пришел почтить память Ивана Краско на девятый день после смерти
23 сентября свой юбилей отметил бы знаменитый актер Иван Краско. Ему бы исполнилось 95 лет. Из них более 50 он прослужил в Театре им. В.Ф.Комиссаржевской. Впрочем, играл он не только на театральных подмостках. В последние годы артист снимался в различных телевизионных ток-шоу. Причем он не скрывал, что делал это за деньги.
Однако постепенно легендарный артист ушел в тень. Его состояние оставляло желать лучшего. Ивана Краско не стало 9 августа. Сердце 94-летнего актера остановилось около 12 часов дня в одной из больниц Санкт-Петербурга. Свои последние дни он провел в реанимации, куда попал после инсульта.
Похоронили артиста рядом с сыном, актером Андреем Краско. Причем в Сети ходили разговоры, что, мол, на похоронах не были замечены его друзья - семьи Ургантов и Боярских. Впрочем, свои соболезнования близким они передали, утверждает "КП-Петербург".
"У Михаила Боярского тоже здоровье сейчас не очень. А насчет Андрея Урганта я не знаю, почему его не было. Но мы с ним встречались. Он, может, приедет на 40 дней. А вот на девять дней на могиле Ивана Ивановича не было вообще никого! Я там провела пять часов. И ни одного человека не было. Я про поклонников", - сообщила журналистам сиделка Краско Дарья.