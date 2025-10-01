В правительстве рассказали, когда в российских школах появятся единые учебники

Минпросвещения: внедрение единых школьных учебников начнется с 2028 года

Массовое внедрение единых школьных учебников начнется с 1 сентября 2028 года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках форума классных руководителей. Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

По словам Кравцова, правительство планирует поэтапный переход на государственные учебники единого образца.

«С 2027 года мы планируем представить государственные учебники по естественно-научным предметам, по русскому языку, литературе. <...> И мы так смотрим, что массовое внедрение с 1 сентября 2028 года», — отметил министр.

Он добавил, что для внедрения единых учебников необходима апробация.

20 сентября первый замминистра просвещения Александр Бугаев на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде заявил, что в школах России не собираются использовать электронные учебники.

Замминистра отметил, что в учебных заведениях используют электронные ресурсы, например, дневники и информационную систему «Моя школа», но они не заменят живого общения учителя со школьником.