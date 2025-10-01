Как нейросети становятся новым стандартом контентных сервисов

Опыт «Рамблера»: ИИ входит в повседневное медиапотребление, если помогает решать задачи людей

© Пресс-служба Rambler&Co

30 сентября 2025 года в Москве состоялся Performance Marketing Forum. Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер» и директор департамента контента и технологий Rambler&Co, приняла участие в панельной дискуссии «Автоматизируй это: перформанс в эпоху нейросетей». Эксперты обсудили влияние технологий на креативные индустрии и маркетинговые стратегии, а также тенденции, формирующие будущее визуального контента и взаимодействия с клиентами.

Спикер отметила, что ключевым вызовом при внедрении ИИ стало понимание ожиданий пользователей и то, каким образом площадкам, специализирующимся на контенте, эффективно использовать новые решения.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер» и директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Для нас было важно не просто интегрировать новые решения, а понять — чего пользователи ждут от искусственного интеллекта и как он может облегчить их жизнь. Мы запустили ряд мини-сервисов, которые помогают расширять контекст и быстрее находить и структурировать нужную для конкретного пользователя информацию, экономя время человека и оказывая помощь. Это позволяет людям не только увидеть плюсы ИИ, но и преодолеть барьеры на пути к новому более технологичному миру. Результаты превзошли ожидания: некоторые клиентские взаимодействия с ИИ-сценариями на “Рамблере” достигают 14-15 минут, что заметно выше среднерыночных показателей. Таким образом, искусственный интеллект перестал быть экспериментом и стал полноценной частью медиапотребления, что ускоряет движение рекламы в более конверсионные модели и открывает эпоху Performance-маркетинга, вытесняя медийную рекламу в более конверсионную и нативную».

Модератором панельной дискуссии выступила директор по реализации CPA-продукта Perfluence Мария Шарашкина. Среди остальных спикеров – директор по развитию Ecom.tech Дарья Чернова, Head of performance Okko Святослав Зее, директор по стратегии СберСеллера и Perfluence Евгения Лысенко, CEO&Co-Founder 2LEADS Евгений Анненков.

Performance Marketing Forum – флагманская конференция по перформанс-маркетингу, главная цель которой – объединить рынок и запустить реальные изменения в индустрии. Среди гостей и спикеров мероприятия: маркетологи, топ-менеджеры, HR, представители агентств, сервисов и клиентских вертикалей.