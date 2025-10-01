Жителей Калининградской области предупредили о возможности провокаций

Глава администрации Нестеровского муниципального округа Калининградской области Алексей Родин призвал жителей приграничного с Литвой района проявлять повышенное внимание при нахождении в приграничных населенных пунктах, не исключив провокационных действия со стороны соседей.

"Мы с вами проживаем на приграничной территории. Обстановка в стране и мире требует повышенной ответственности и внимания каждого. Не исключаются различные провокационные действия, а также заход со стороны сопредельного государства нарушителей государственной границы", - написал он в своем Telegram-канале.

В таких условиях Родин привал местных жителей проявлять "бдительность и повышенное внимание при нахождении в приграничных населенных пунктах, в лесополосе, при сборе ягод, рыбалке". При этом попросил, в случае обнаружения подозрительных лиц, в том числе плохо ориентирующихся на местности, следов пребывания людей в лесных массивах незамедлительно информировать соответствующие службы.