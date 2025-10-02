До 2030 года в России появится ИИ-система для школ

В течение пяти лет в России создадут национальную систему искусственного интеллекта (ИИ), которая будет помогать школьникам и учителям. Об этом сообщают "Ведомости".

В газете уточнили, что о концепции проекта глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал накануне на Форуме классных руководителей. В создании системы поучаствуют ведущие российские разработчики ИИ, Минцифры и другие ведомства. Кравцов подчеркнул, что искусственный интеллект никогда не заменит учителя, а Минпросвещения придерживается традиционных форм обучения.

Однако передовые технологии используются как вспомогательный ресурс. По мнению министра, национальная система ИИ не должна помогать учащимся списывать контрольные работы. В сентябре первый замминистра просвещения Александр Бугаев на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде заявил, что российские учебники останутся бумажными. Чиновник отметил, что они формируют мировоззрение и развивают ребенка.