Семья Валентины Талызиной оказалась втянута в скандал после ее смерти

Семья Валентины Талызиной поругалась из-за картин на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Родственники Талызиной оказались втянуты в скандал с наследством ее бывшего мужа Леонида Непомнящего. После расставания с Талызиной художник женился на Татьяне Нещерет, родившей ему дочь Варвару. Как выяснилось, на сегодняшний день наследницы Леонида от Талызиной и Нещерет не могут поделить наследство: младшая сестра обвиняет старшую Ксению Хаирову в хищении денег.

«В мастерской лежала крупная сумма наличными — часть денег от продажи квартиры перед отъездом в Мексику. Ксения взяла эти деньги, 1,5 млн рублей, и положила на банковский вклад. Счет Ксения открыла на себя, а на Варю оформила доверенность. А дальше Хаирова в течение месяца сняла с этого вклада 500 тысяч рублей», — заявил адвокат Варвары.

Представитель дочки Татьяны Нещерет убежден, что средства должны принадлежать ей по завещанию, согласно которому все имущество Непомнящего отписано младшей дочке.

Также утверждается, что Ксения вывезла из мастерской отца более 30 картин. Варвара пыталась связаться с сестрой, чтобы вернуть полотна, однако, по данным источника, та заблокировала ее номер.

Адвокат Варвары сообщил, что вывезенные работы стоят десятки миллионов рублей. Однако в заявлении в полицию от 2022 года она оценила ущерб в 100 тысяч рублей.

Хаирова подтвердила историю с картинами, но уточнила, что вывезла их с разрешения отца.

«Мы хотим добиться через суд, чтобы Варваре вернули картины, которые по завещанию отца принадлежат только ей. Это наша главная сейчас задача. Готовим иск в суд», — заявил адвокат Варвары.

