В России начнут проверять возраст покупателей в магазинах по биометрии

До конца ноября на кассах самообслуживания появится сервис, позволяющий подтверждать совершеннолетие покупателей с помощью распознавания лица. Как сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, технология сделает процесс приобретения товаров категории «18+» более оперативным и комфортным.

В вендинговых аппаратах нововведение будет внедрено еще раньше — до конца октября.

Для использования этой опции необходимо предварительно зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС).

Биометрия на кассах самообслуживания: можно ли будет обмануть систему

Первоначально система пройдет апробацию в нескольких фитнес-клубах Москвы.

«Биометрия также должна стать надежным инструментом, который исключит возможность продажи энергетиков детям и подросткам», — подчеркнули в аппарате вице-премьера.

При приобретении товара «18+» в ЕБС будет поступать запрос о количестве полных лет покупателя. Система выдаст разрешение на покупку, если подтвердит, что покупателю больше 18 лет, и отклонит операцию в противном случае.

На сегодняшний день единственным способом подтвердить возраст без предъявления документов является использование QR-кода через мессенджер МАХ.

Ранее россиян предостерегли от предоставления биометрии банкам.