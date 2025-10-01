В России предлагают запретить содержание в квартирах ряда пород собак

Депутат Государственной Думы Игорь Антропенко предложил запретить держать в многоквартирных домах собак, относящихся к потенциально опасным породам.

По его мнению, такой запрет станет своевременной мерой, так как участившиеся случаи нападения таких животных вызывают растущее раздражение в обществе.

Парламентарий подчеркнул, что даже при выгуле на специальных площадках, владельцы опасных собак могут посещать общественные места, где находятся дети. Антропенко также указал на недостаток действующих правил, которые не обязывают владельцев предупреждать окружающих о наличии у них собаки потенциально опасной породы.

В настоящее время в список, утвержденный правительством, входят такие породы, как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волкособачьи гибриды (волкособ, гибрид волка), гульдог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы, передает РИА Новости.

Правительство России в целом одобрило законопроект, который запрещает выгуливать собак опасных пород людям в состоянии алкогольного опьянения и подросткам младше 16 лет.