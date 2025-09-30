Дуров признался, что почти не пользуется телефоном

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что почти не пользуется телефоном и ненавидит, когда его отвлекают. Соответствующее признание он сделал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

Дуров отметил, что у него не было телефона во время взросления и обучения в университете, поэтому он не считает его необходимым устройством.

«Когда, наконец, у меня появился мобильный, я по нему почти не звонил. Он всегда был в авиарежиме или на беззвучном. Я ненавижу, когда меня отвлекают. Философия тут простая: я хочу сам решать, что важно в моей жизни. Я не хочу, чтобы другие люди, компании или какие-организации диктовали мне, что сегодня важно и о чем мне стоит думать», — сказал основатель Telegram.

Вместо просмотра новостей или соцсетей, по словам Дурова, он пытается выделять, как можно больше времени на сон. При этом он признался, что не всегда действительно спит, столько, сколько хочет, поскольку не может уснуть, но в эти моменты ему в голову приходит много, как ему кажется, блестящих идей. Самым любимым временем суток он назвал раннее утро и поздний вечер.

Дуров подчеркнул, что не призывает к полной изоляции от всех источников информации. Однако, по его мнению, необходимо выделять время, чтобы подумать, что важно для каждого конкретного человека и что он хочет изменить в этом мире.

«Это может и нелогично, учитывая, что я основал одну из крупнейших соцсетей в мире, а потом второй по величине мессенджер. И я вроде как должен быть постоянно на связи, но очень быстро понимаешь, чем ты доступнее, тем меньше ты успеваешь», — добавил основатель Telegram.

Дуров указал, что не понимает, как можно что-то делать, когда тебя «без конца бомбардируют информацией, которая в большинстве своем не имеет никакого отношения к тому, что ты строишь».