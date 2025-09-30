Прорицательница Вангелия Гуштерова, больше известная как Ванга, сделал несколько предсказаний на грядущий ягод. Ясновидящая говорила, что в мире грядет масштабный раскол, который приведет к появлению новых альянсов перераспределению политического влияния.

© Большая энциклопедия Ясновидящей Ванги

Так, особая роль отведена Китаю, который продолжит усиливать позиции. Страны Запада в то же время окажутся в глубоком кризисе. Кроме того, прорицательница утверждала, что уже в ближайшем будущем человечество столкнется с голодом. Она предсказывала, что урожаи снизятся, продукты станут недоступными для значительной части населения, а люди начнут жесткую борьбу за еду, передает издание «Пронедра».

Предсказан конец человечества после «международного коллапса»

Индийская ясновидящая Арчена Нагабушанми, чьи предсказания славятся удивительной точностью, уверена в том, что военный конфликт между Россией и Украиной может подойти к концу уже в 2026 году. Однако прорицательница предупреждает, что «будущее не высечено в камне».

Певица Екатерина Чупринина, более известная под сценическим псевдонимом Катя Лель, рассказала о пророческом сне, в котором она в образе России узнала о скорой победе в специальной военной операции на Украине.