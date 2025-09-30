Умерла народная артистка России Римма Белякова

Народная артистка России, профессор Театрального института Саратовской государственной консерватории Римма Белякова умерла в возрасте 88 лет, сообщило правительство Саратовской области в Telegram-канале.

© Парламентская газета

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким артистки.

«Ее творческая и преподавательская сферы жизни навсегда останутся в сердцах тех, кто был с ней знаком. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Риммы Ивановны Беляковой. Ее уход — невосполнимая утрата для культуры Саратовской области. Мы потеряли талантливого человека, яркую, душевную личность», — сказал глава региона.

Римма Белякова родилась 2 февраля 1937 года. В 1961 году окончила Школу-студию МХАТ. С 1961 по 1968 год работала в Смоленском драматическом театре. Сыграла более 40 ролей на сцене Саратовского театра драмы. Среди знаковых ролей: Настасья Филипповна в «Идиоте», Аксинья в «Жили были мать да дочь», Катя в «Валентиновом дне». Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России.