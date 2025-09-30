Домохозяйка выиграла в лотерею 56 млн рублей

Домохозяйка из Подмосковья выиграла в лотерею 56 077 634 рубля, причем она не угадала ни одного числа из победной комбинации. Более того, за полтора года до этого она уже выигрывала в лотерею более 660 тыс. рублей.

О необычном случае рассказали в "Столото", чья лотерея и оказалась победной. Екатерина А., домохозяйка и мама двоих детей, играла во "Все или ничего". 12 сентября был разыгран суперприз, его обладательницей она и стала.

"По правилам лотереи, чтобы выиграть суперприз, нужно либо угадать все 12 чисел из 24, либо не угадать ни одного. Сработал второй вариант - Екатерина не угадала ни одного числа и стала мультимиллионером", - рассказали в компании - распространителе лотерей.

Судя по рассказу Екатерины, в лотереи она играет регулярно и на небольшие выигрыши просто покупает новые билеты. Крупная победа для нее не первая - в июне 2024 года выиграла 662 тыс. рублей в другой лотерее. Тогда деньги были вложены в небольшой бизнес по продаже одежды, теперь же выигрыш планируется потратить на погашение ипотеки, взятой на строительство частного дома, а также на строительство бани и финансовую подушку безопасности для детей.

Интересно, что во "Все или ничего" довольно часто выигрывают жители столичного региона. Второй и четвертый по величине выигрыши в истории лотереи также доставались жителям Подмосковья - 73 и 67 млн рублей соответственно. Восьмой и девятый выигрыш ушел жителям Москвы - 56 и 52 млн рублей. Екатерина же заняла седьмую строчку в десятке крупнейших выигрышей.