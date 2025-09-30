Предполагаемый отец брошенного в туалете Турции ребенка сделал заявление

Предполагаемый отец брошенного 19-летней россиянкой Екатериной Бурнашкиной в туалете аэропорта Антальи ребенка Артем Паршиков заявил о готовности забрать 11-месячную Николь, если ДНК-тест покажет, что она его. Его слова приводит StarHit.

Паршиков рассказал, что расстался с Бурнашкиной еще в начале декабря 2023 года, но в январе-феврале 2024 года гулял с ней в компании общих друзей. В общей сложности отношения пары продолжались три года и два месяца. По словам Паршикова, они решили расстаться, потому что «не сошлись характерами», серьезного конфликта не было. Он отметил, что был знаком с родителями Бурнашкиной, но пересекался с ними не часто.

«С мамой у нее хорошие отношения. Она бы точно сказала родителям о беременности, она не из таких кто боится. Она всегда говорит прямо», — добавил Паршиков.

Он назвал Бурнашкину «очень верной девушкой», выразив уверенность, что во время отношений с ним она ему не изменяла. При этом Паршиков не знает, является ли ребенок его.

«Это только ДНК покажет. В этом плане я действительно не знаю. Считал по срокам, но все равно не понимаю. Если ДНК-экспертиза покажет, что я отец, заберу своего ребенка естественно», — заключил он.

Ранее в интервью телеведущей Ксении Собчак Бурнашкина опровергла информацию о том, что Паршиков может быть отцом ее ребенка. Она уверена, что, если он решит сделать тест ДНК, то он будет отрицательным.

Напомним, что Бурнашкина родила ребенка в туалете аэропорта Антальи 14 октября 2024 года. Там же она его и оставила, а затем пошла на регистрацию своего рейса. Новорожденной чудом удалось выжить: ее заметила уборщица. Бурнашкину вместе с матерью задержали в аэропорту и арестовали. В феврале 2025 года суд в Турции приговорил ее к 15 годам лишения свободы, однако после апелляции в июле ее оправдали. Новорожденная девочка сначала находилась в турецком доме малютки, а в июне была перевезена в Россию, где у нее уже появилась приемная семья, ее назвали Николь. При этом после выхода на свободу Бурнашкина заявила о намерении бороться за дочь, но в сентябре 2025 года суд лишил ее родительских прав.