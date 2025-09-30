В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею сделать 31 декабря постоянным выходным. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По мнению Бессараб, идея сделать 31 декабря выходным является «логичной и правильной». Кроме того, она также добавила, что подобное мнение ранее поддержал президент России.

«Насколько я помню, даже президент как-то поддержал такое мнение, что 31 декабря уже давно пора сделать выходным днем. Пока правительство регулирует этот вопрос, именно о предоставлении 31 декабря выходного дня, путем перераспределения других дней выпадающих на выходные», — заявила она.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Согласно документу, 31 декабря 2025 года будет выходным днем.