В Госдуме готовы помочь Лозе разобраться с его пенсией

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил готовность помочь певцу и автору песен Юрию Лозе разобраться с размером его пенсии, если он считает, что она была несправедливо уменьшена.

Лоза ранее заявил, что его пенсионные выплаты сократились после отмены региональных надбавок. По его словам, из начислений исключили дополнительные выплаты, включая московскую надбавку. В итоге его пенсия составила менее 16 тысяч рублей.

По словам Нилова, если Лоза считает, что есть какие-то нарушения, то ему надо обратиться в клиентскую службу Социального фонда, либо в комитет Госдумы по соцполитике, где ему помогут разобрать его пенсионное дело.

«Надо посмотреть, из чего складывалась его пенсия. Были ли страховые взносы от его деятельности. Сегодня чем больше страховых баллов ты заработал, тем выше у тебя размер пенсии. Может быть, он стал официально работать и живет в том регионе, где прожиточный минимум выше, поэтому ему перестали платить надбавку до прожиточного минимума. Мой проект закона был направлен на то, чтобы у нас был справедливый перерасчет пенсии работающим пенсионерам 1 августа. Любой работающий гражданин может заработать до 10 страховых баллов. Но пенсионеру при пересчете 1 августа учитывают только максимум 3 балла. Это надо пересматривать», - пояснил Нилов в беседе с НСН.

Нилов также напомнил, что артист, даже если он на пенсии, имеет возможность получать дополнительный заработок. Он также добавил, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума.

«Я считаю, что мы должны делать все, чтобы размер пенсионного обеспечения повышался. И не нужно зацикливаться только на артистах. Получая пенсию, они продолжают свою творческую деятельность и имеют дополнительный доход. Я думаю, что у Юрия Лозы в материальном плане все нормально. Но хорошо, что известные люди поднимают этот вопрос. По нашему законодательству не работающие пенсионеры получают доплату к пенсии до прожиточного минимума. В следующем году прожиточный минимум по всей стране трудоспособного населения составит около 19 тысяч, а у пенсионеров еще ниже. Но это федеральный, в регионах устанавливается свой. Пенсионер не может иметь доход меньше прожиточного минимума», - заключил депутат.

Ранее Лоза пожаловался на маленькую пенсию.