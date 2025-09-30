Священник дал совет россиянкам, которых бьют мужья

Нередко верующие и священнослужители придерживаются позиции, что женщина должна терпеть насилие в семье. Однако некоторые представители церкви имеют альтернативную точку зрения: своим мнением на этот счет в личном блоге поделился священник Евгений Подвысоцкий.

Иерей признает, что развод не является хорошим известием в жизни верующего человека, однако отмечает, что физическое и эмоциональное насилие не вписывается в Божий замысел о семье. Подвысоцкий напомнил, что апостол Павел призывал мужей любить своих жен так, как Христос возлюбил Церковь.

Также священник Максим Бражников отметил, что если один из супругов постоянно издевается над своим партнером, то это уже является разрушением брака: в таких случаях церковь принимает развод.

Женщинам советуют не ждать: за первым ударом в большинстве случаев последует второй. Развод в таких случаях является не трагедией, а способом разорвать цепочку будущих несчастий.

— Не стесняйтесь попросить о помощи и в случае тяжелой ситуации обращаться в государственные и общественные кризисные центры помощи женщинам. Можно обратиться в ближайший храм за помощью и советом, подойти на исповеди к священнику и четко озвучить, какая именно помощь вам необходима, — отметил Евгений Подвысоцкий в своем Telegram-канале.

По данным ВОЗ, каждая третья женщина в мире сталкивается с физическим или сексуальным насилием. Но еще больше тех, кто страдает от невидимых ран — психологического насилия. Как помочь человеку, оказавшемуся в такой ситуации, рассказал «Вечерней Москве» психиатр Эдуард Холодов.