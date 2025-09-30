Rambler&Co получил две награды за лучшие социальные проекты в медиа

Медиахолдинг показал, что забота о человеке важнее гонки за кликами.

29 сентября 2025 года в Москве состоялось вручение наград конкурса «Лучшие социальные проекты России». Поп-ап проект «Выставка конкурентов» и фиджитал-зона «На скорости медиа» Rambler&Co победили в номинации «Социально ответственные СМИ».

Награды удостоен проект «Выставка конкурентов», организованный Rambler&Co в рамках Московского медиафестиваля и продемонстрировавший новый формат диалога между СМИ и пользователем. Локация работала два дня и знакомила гостей с главными «конкурентами» медиахолдинга в формате вовлекающих фотозон. Кровать с надписью «Время на сон. Завернём контент помягче» акцентировала внимание на праве человека на отдых; берёзовая опушка с мхом и фразой «Время на прогулки. Растим информационное поле» вдохновляла на перезагрузку в реальной жизни; ванна с шариками, свечами и надписью «Время на себя. Пишем только чистые факты» подчёркивала честность и прозрачность в информационном пространстве; на пуфиках с девизом «Хорошие новости создают сильные мемы» можно было пройти интерактивный тест и узнать больше о работе в медиа через виральные картинки.

Победа также досталась фиджитал-проекту «На скорости медиа», представленному на первых Играх Будущего в Казани. Креативная зона медиахолдинга напоминала гостям о том, какой ценой порой даётся бесконечная информационная гонка. Гостей встречал чат-бот с приветственным тестом на медиаграмотность, открывающий доступ к сериям активностей. Велотренажёр, который заряжал гаджеты, позволял физически прочувствовать, как трудно «успевать за всем миром»; в браузерной игре-раннере нужно было собирать проверенные новости и уклоняться от фейков, обозначенных мисками с лапшой; тренажёр «спидрайтинг» предлагал побыть журналистом на дежурстве и проверить скорость печати. За прохождение маршрута гости получали витаминные напитки или полезные батончики, а также шанс выиграть брендированные технопризы.

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co:

«Победа в конкурсе „Лучшие социальные проекты России“ для нас особенно ценна, потому что отражает не только креативность концепции, но и глубину ответственности Rambler&Co перед своей аудиторией. Оба наших проекта стали доказательством того, что медиа могут формировать новый стандарт коммуникации с пользователями – поддерживать эмоциональное благополучие, повышать медиаграмотность, уважать личные границы и нативно встраиваться в жизненные сценарии человека. Благодарна жюри за высокую оценку и уверена, что мы помогаем аудитории найти баланс между информированностью и психологическим комфортом, что способствует изменению взгляда на медиапотребление в сторону человечности и эмпатии».

«Лучшие социальные проекты России» – событие, демонстрирующее достижения в области корпоративной социальной ответственности. Конкурс создан в поддержку курса Правительства РФ на укрепление социальной политики на основе партнерства государства, общества и частного бизнеса.