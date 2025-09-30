Родившая в туалете аэропорта Турции россиянка рассказала об отце ребенка

Екатерина Бурнашкина, которая родила ребенка в туалете аэропорта Антальи и бросила его там, дала первое интервью после лишения родительских прав и раскрыла подробности своей личной жизни. В частности, в разговоре с телеведущей Ксенией Собчак 19-летняя девушка рассказала об отце 11-месячной Николь.

После того, как новость о родившей в туалете Бурнашкиной облетела мировые СМИ, многие стали думать, кто может быть отцом ребенка. Первым под подозрения попал молодой человек девушки Артем, с которым она встречалась и рассталась в 2024 году. По словам Бурнашкиной, во время беременности у нее была интимная связь с Артемом, однако она уверена, что отец ребенка не он.

«Это не он. Мы расстались в ноябре 2024 года. Я с ним все связи оборвала. Мне этот человек неприятен. И о нем я говорить не хочу. Даже если он захочет попробовать сделать тест ДНК, пусть сделает — он будет отрицательный», — сказала она.

На вопрос о том, знает ли Бурнашкина точно, кто является отцом ребенка, она ответила отрицательно.

«Я представляю, кто это — есть предположение. Я не хочу это вспоминать. Грубо говоря, это было по обоюдному согласию. Это было в трезвом состоянии. Я не пью, только в редких случаях», — отметила она, указав только, что он старше нее на год и сейчас учится.

Бурнашкина подчеркнула, что хочет «вычеркнуть этого человека из своей жизни», потому что он плохо поступил с ней.

«Хочу закрыть эту строчку, перелистнуть страницу дальше и не жить в прошлом. Если он захочет сделать тест ДНК, пусть делает. На алименты я не претендую. Я ему не говорила о ребенке, с ним не связывалась. И он не пытался. Я просто хочу жить дальше. У меня есть для кого жить», — заключила она.

Напомним, что Бурнашкина родила ребенка в туалете аэропорта Антальи 14 октября 2024 года. Там же она его и оставила, а затем пошла на регистрацию своего рейса. Новорожденной чудом удалось выжить: ее заметила уборщица. Бурнашкину вместе с матерью задержали в аэропорту и арестовали. В феврале 2025 года суд в Турции приговорил ее к 15 годам лишения свободы, однако после апелляции в июле ее оправдали. Новорожденная девочка сначала находилась в турецком доме малютки, а в июне была перевезена в Россию, где у нее уже появилась приемная семья, ее назвали Николь. При этом после выхода на свободу Бурнашкина заявила о намерении бороться за дочь, но в сентябре 2025 года суд лишил ее родительских прав.