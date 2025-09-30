Из Ленинградского зоопарка улетел индийский калао

Большой индийский калао, птица, обитающая в тропических лесах, с размахом крыльев 150 сантиметров, улетела из Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге, ее ищут. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе зоосада.

"Сегодня в Ленинградском зоопарке произошел непредвиденный инцидент. Во время плановой процедуры по переводу наших питомцев из летних вольеров в зимние большой индийский калао улетел в направлении Александровского парка. <…> Если вы заметите крупную птицу (длина тела около метра, размах крыльев - 150 сантиметров) с большим желтым клювом и черно-белым оперением, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с нами по телефону: +7 904 636-41-63", - объяснили в зоопарке.

В учреждении подчеркнули, что птицы родилась и выросла в условиях зоопарка, поэтому не приспособлена к самостоятельной жизни в дикой природе, тем более в таком климате. Похолодание, отсутствие привычного питания и стресс могут навредить ее здоровью.