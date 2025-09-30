Где похоронят Тиграна Кеосаяна?

Маргарита Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября режиссер скончался в больнице, так и не придя в сознание. Ему было всего 59 лет.

У Кеосаяна еще несколько лет назад выявили большие проблемы с сердцем. В 2008 году режиссер попал в больницу в предынфарктном состоянии. Спустя два года Тигран перенес инфаркт. Телеведущему установили стенты, он проходил лечение. Но в декабре прошлого года Кеосаяну стало хуже, он снова оказался в больнице и уже не вышел оттуда.

Прощание с телеведущим прошло 28 сентября в Москве. Родные, коллеги, друзья и сотни поклонников провожали режиссера в последний путь. На Маргариту Симоньян было больно смотреть, горе буквально раздирало ее. Где похоронили Тиграна Кеосаяна, семья скрывает. На то есть свои причины, которые близкие также предпочли не озвучивать.

Но журналисты Woman.ru выяснили, что могила Тиграна Кеосаяна может находиться на одном из трех московских кладбищ. В день, когда режиссер умер, говорили, что его похоронят на звездной аллее Троекуровского кладбища. Там нашли свое пристанище многие деятели культуры и искусств. Кеосаян мог бы упокоиться рядом с Анастасией Заворотнюк или Валентином Юдашкиным.

Также ходили слухи, что похоронят Кеосаяна на Ваганьковском кладбище. Этот погост находится практически в центре Москвы — идеальное место упокоения для такого видного деятеля культуры.

Однако вероятнее всего могила Кеосаяна — на Кунцевском кладбище. Именно здесь похоронены отец и старший брат Тиграна. Родственники были очень дружны, захоронить их рядом, было бы очень символично.

Журналисты попытались узнать, действительно ли режиссера похоронили на Кунцевском кладбище. Но в "Ритуале" на вопрос о могиле мужа Маргариты Симоньян сказали, что "официальной информации, где захоронен Кеосаян, нет".