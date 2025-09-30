Участник секты Виссариона рассказал, как разочаровался в учении и общине

Участник секты Виссариона рассказал, почему разочаровался в общине и покинул её.

Супруги Алексей и Елена переехали в Минусинск в 1994 году, вступили в общину и были её участниками 12 лет. Фрагменты из их дневниковых записей публикует сайт kp.ru.

Жена Алексея не разделяла его устремлений, она не верила Виссариону и хотела вернуться в Новосибирск, но устроиться там без жилья с детьми не было возможности. Семья была на грани развала. Ситуация осложнилась в 1997 году, когда Алексей получил перелом тазовых костей, упав с кедра во время сбора шишек. По его признанию, постепенно он стал переоценивать своё отношение к общине.

«На единоверцев опоры было мало. Спасибо им хотя бы за то, что они почти не доставали меня разговорами о том, за что меня постигла такая участь, и какие ошибки я отрабатываю», — признаётся он.

Пережить жизненные испытания Алексею помогали близкие.

В 2003 году семья приняла решение переехать в Новосибирск.

В июне Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил основателя религиозной организации «Община Виссариона», называвшего себя сыном божьим, Сергея Торопа к 12 годам колонии строгого режима.