Отсечь террористов: в России предложили новый способ проверки мигрантов

Чтобы уменьшить количество криминальных элементов в государстве, предлагается проводить проверки приезжих на полиграфе. С такой инициативой выступил общественный деятель Алексей Ярошенко, передает «Абзац».

По словам собеседника, «в страну попадает много криминальных и террористических элементов». Как уточнил Ярошенко, указанная выше мера направлена на предотвращение проникновения террористов и радикалов, выявление боевиков, которые проникли в страну под видом рабочих, а также на определение лиц, связанных с экстремистами.

«Я считаю, что в России необходимо ввести обязательную проверку мигрантов на детекторе лжи», — подчеркнул общественный деятель.

Как указал он, применение детектора лжи поможет уменьшить количество мигрантов, которые приезжают в Россию исключительно ради получения социальных пособий.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские перекрыли канал нелегальной миграции, задержаны трое участников группировки, в ходе рейдов выявлено 19 иностранцев-нарушителей. Полицейские установили, что один из них выполнял функции курьера и передавал клиентам поддельные миграционные документы.