«Победа не будет скорой», — считает Захар Прилепин. Свои прогнозы, когда закончится СВО, писатель и общественный деятель озвучил в эксклюзивном интервью редакции сайта pravda-nn.ru.

«Украина – это сдача экзамена на государственность. И этот экзамен можно сдавать десятилетиями, столетиями», — отметил Прилепин.

Писатель напомнил, что после воссоединения Украины с Россией в 1654 году на территории Украины продолжалась гражданская война, в которой Россия участвовала около 18 лет. Он отметил, что даже после заключения Андрусовского перемирия удалось вернуть лишь часть территорий, а окончательно проблему удалось решить только при Екатерине II спустя почти столетие. По его словам, подобные исторические циклы повторялись — Украина отходила и возвращалась, и так продолжается уже 350 лет.

«Если мы думаем, что сейчас какое-то чудо произойдёт, и мы получим там то, что желаем получить, – этого не будет. Но это чудо происходит вообще во всём контексте нашей российской политики, нашего социума, нашей геополитики», — подчеркнул Прилепин.

Подполковник Росгвардии выразил уверенность, что Россия вступила в эпоху больших перемен и открывающихся возможностей, как внутри страны, так и на международной арене. Он призвал сохранять спокойствие, продолжать работать, строить и укреплять связи с новыми союзниками.

Полное интервью с Захаром Прилепиным читайте на сайте pravda-nn.ru.