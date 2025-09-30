Россия столкнулась с нехваткой экспертов по кибербезопасности

В России наблюдается острый дефицит специалистов по кибербезопасности. Промышленность испытывает повышенный спрос на таких профессионалов: в машиностроении он вырос на 40%, в энергетике — на 64%, в торговле — на 75%, а в производстве непищевых товаров — на 85% по сравнению с уровнем 2024 года, сообщают «Известия».

Рост числа кибератак на корпоративные сети и системы управления оборудованием делает защиту особенно важной. В 2025 году в стране было зарегистрировано около 20 тысяч вакансий для экспертов по кибербезопасности.

В Positive Technologies подчеркнули, что в результате цифровизации и интеграции информационных и производственных систем предприятия стали более уязвимы для кибератак. Многие из производственных систем функционируют на устаревшем оборудовании, не оснащенном современными средствами защиты, что делает их легкой мишенью для злоумышленников. В случае успешной атаки возможны серьезные последствия, такие как остановка производства, финансовые убытки или аварийные ситуации.

Спрос на специалистов по кибербезопасности значительно превышает предложение на рынке труда. Университеты не успевают выпускать достаточное количество квалифицированных кадров, а необходимые практические навыки приобретаются только в процессе работы. Высокая конкуренция за талантливых специалистов усугубляет дефицит кадров в этой области, говорится в материале.

По мнению экспертов, для эффективного решения проблемы необходимо расширение образовательных инициатив в области кибербезопасности, активное участие бизнеса в подготовке специалистов и государственная поддержка. Это включает предоставление грантов для студентов, налоговых льгот для компаний, инвестирующих в обучение, а также развитие центров компетенций в регионах.