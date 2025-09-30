Российских студентов проверят на традиционные ценности

В России создадут веб-приложение для оценки принятия студентами традиционных ценностей. Об этом со ссылкой на тендер на сайте госзакупок пишет газета «Ведомости».

Согласно техническому заданию, которое привело издание, с помощью так называемой «системы оценки духовно-нравственных ценностей образовательных организаций высшего образования» планируют проводить тестирование студентов, интерпретировать полученные результаты и выдавать рекомендации на их основе.

Начальная цена на закупку составляла около 15 млн руб. Однако победителем стало ООО «Игры синих котов» предложившее за выполнение этой работы 1,3 млн рублей. Заказчиком выступил подведомственный Минспорту Российский университет спорта «ГЦОЛИФК».

Документ о заключении контракта был размещен на сайте 15 сентября, срок выполнения работ – 15 календарных дней. Ожидается, что веб-приложение, адаптированное в том числе под телефоны и планшеты, будет собирать реестр ответов пользователей на тесты и предоставлять доступ к интерактивной панели, на которой «в наглядной форме» будут отображаться ключевые показатели и результаты анализа, утверждает издание.

При этом в тестах предусмотрены как закрытые, так и открытые вопросы, а также задания с вариантами ответов. Администраторы смогут самостоятельно формировать тесты, методики и шкалы оценивания.

«Показатели оценки духовно-нравственных ценностей будут определяться по формуле, состоящей из нескольких треков: «Образовательный» (дается максимум 20%), «Патриотизм и гражданственность» (25%), «Этические нормы и правила поведения» (10%), «Культурные и духовные традиции» (15%) и «Социально-ориентированный» (15%). Полученным результатам будут присваиваться соответствующие цвета: зеленый (более 80%), голубой (от 71 до 80%), оранжевый (от 60 до 70%), красный (менее 60%)», - говорится в статье.

