Володин сообщил о законах, которые вступят в силу в октябре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал введение ряда новых законов в России с октября текущего года. Спикер нижней палаты парламента заявил об этом в своем канале в мессенджере Max.

Особое внимание уделят поддержке участников специальной военной операции. В частности, усилится защита их прав в сфере труда. После завершения службы они смогут получить время для восстановления сил, не опасаясь увольнения.

Добровольцам будет предоставлена возможность получать воинские звания без обязательного прохождения военных сборов.

Володин также проинформировал о грядущей индексации на 7,6% окладов военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств. Повысятся пенсии военных пенсионеров.

Самозанятые граждане, а также предприятия малого и среднего бизнеса получат право на оформление кредитных каникул. Данная возможность доступна для предприятий, работающих в любой отрасли.