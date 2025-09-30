ВЦИОМ: почти половина опрошенных работали в другом регионе

Аналитический центр ВЦИОМ представил исследование о временной занятости россиян 18–59 лет. Выяснилось, что работа в других регионах становится одной из стратегий выживания на фоне ограниченных возможностей на местном рынке труда. Для большинства временная подработка связана с гибкостью и возможностью самостоятельно управлять своим доходом. О результатах «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба организации.

По данным опроса, почти половина россиян за последние десять лет хотя бы раз работали за пределами своего региона. Чаще всего это происходило без официальной регистрации, что, по словам респондентов, позволяло быстрее адаптироваться к условиям. Особенно активно в таких практиках участвует молодежь, при этом мужчины чаще женщин готовы к трудовой миграции.

Социологи отметили, что около 60 процентов россиян рассматривают возможность поиска работы в другом регионе, а среди тех, кто уже имел такой опыт, готовность к новым переездам достигает 80 процентов. Готовность выше среди жителей малых городов и сел, где рынок труда ограничен, но в крупных городах показатели также остаются высокими.

Опрос также показал, что временная занятость чаще всего связана с низкоквалифицированной работой: курьерские услуги, такси, торговля или сфера обслуживания. Для большинства главным преимуществом такой подработки является гибкость графика и возможность самостоятельно регулировать нагрузку и доход, что особенно важно для молодежи и женщин, совмещающих работу с учебой и семьей.

Ранее общественная организация «Отцы рядом» предложила Госдуме ввести программу «Час здоровья» на предприятиях. Согласно инициативе, каждый сотрудник должен получать еженедельно минимум один оплачиваемый час на занятия спортом прямо на рабочем месте.