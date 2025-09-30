В России появилась новая схема арендного мошенничества

Мошенники рассылают арендаторам сообщения с просьбой перечислить оплату за жилье по новым реквизитам. После перевода средств связь с псевдоарендодателями прекращается, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

По новой схеме злоумышленники сначала направляют квартиросъемщикам сообщение, представляясь собственниками жилья, и просят внести плату за аренду по измененным банковским реквизитам. Когда арендаторы переводят деньги, связь с мошенниками обрывается.

В материалах ведомства приводится пример, когда жертвой аферы стала медсестра, переведшая более 30 тысяч рублей после получения сообщения от лжеарендодателя.

30 сентября Андрей Попов, начальник отдела информационной безопасности банка Хлынов, рассказал, что этой осенью, помимо привычных уловок мошенников, на первый план выходят новые, более изощренные схемы. Первая такая схема — сообщения о выселении. Вторая — «школьный сбор» или «пополнение учебного фонда». Третья — поддельные акции к «черной пятнице».

