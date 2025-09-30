Для поддержки одиноких отцов предложили создать специальную службу

Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили создать службу сопровождения отцовства, которая будет помогать мужчинам, воспитывающим детей без матери. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 30 сентября, сообщила пресс-служба партии.

По задумке авторов инициативы, она поможет одиноким отцам получить доступ к трудовым, налоговым льготам и другим мерам социальной поддержки, которые могли бы облегчить их жизнь и помочь в воспитании детей.

«Проблема неполных и бедных семей напрямую угрожает нашей демографии, которая и так ухудшается с каждым годом. Отцам-одиночкам нужно срочно помочь и в первую очередь окружить их действенной и разнообразной поддержкой», — отметил Слуцкий.

По его словам, задачей службы сопровождения отцовства станет оказание отцам необходимой правовой помощи, а также помощи в решении бытовых и психологических вопросов: от получения нужных оздоровительных услуг до помощи в трудоустройстве.

Председатель ЛДПР подчеркнул, что партия давно говорит о необходимости вернуться к теме законодательного закрепления понятия «одинокий отец», чтобы такие граждане могли получать меры поддержки. Материальное положение неполных семей зачастую оказывается ниже среднего уровня российских семей с детьми, что делает их более подверженными риску бедности, добавил Слуцкий.