Ушел из жизни автор книги «Охота на пиранью» Александр Бушков

Известный российский писатель Александр Бушков скончался от пневмонии на 70-м году жизни. Об этом пишут «Аргументы и факты».

© соцсети

Последние недели писатель находился в больнице, где проходил лечение от пневмонии.

«29 сентября у него остановилось сердце. Пытались реанимировать, но врачи не смогли его спасти», — уточнил собеседник издания.

Дата и место похорон пока не называются.

Александр Александрович Бушков родился 5 апреля 1956 года в Минусинске. Начинал писательскую карьеру в редакции «Молодой гвардии» под руководством Владимира Щербакова, который принадлежал к школе Ивана Ефремова.

Получил широкую известность в 1990-е, после выхода фэнтези-дилогии о Станиславе Свароге — «Рыцарь из ниоткуда» и «Летающие острова». Работал в жанрах остросюжетного детектива, фэнтези и публицистики на исторические темы.

Его перу принадлежит несколько переводов рассказов польских фантастов в сборнике «Истребитель ведьм» (включая первые переводы на русский рассказов Анджея Сапковского о Ведьмаке).

По циклу романов Бушкова «Охота на пиранью» был снят одноименный фильм режиссера Андрея Кавуна.

Общий тираж его произведений, по данным личного сайта, превышает 17 млн экземпляров. Его творческая карьера была отмечена значимыми достижениями — уже в 1981 году Бушков получил премии за повесть «Варяги без приглашения».

В последующие годы писатель неоднократно номинировался на престижные литературные премии «Аэлита» и «Роскон». Бушков был членом Союза писателей России и лауреатом главного приза литературной премии имени И. А. Ефремова 2021 года.