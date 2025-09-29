ИИ признал подлинником отклоненную картину Караваджо

Анализ с помощью искусственного интеллекта (ИИ) признал подлинником картину, которую ранее посчитали копией работы Микеланджело Меризи да Караваджо «Лютнист». Об этом сообщает The Guardian.

Картина находится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке — ранее исследователи посчитали ее репликой. Но последнее исследование швейцарской компании Art Recognition показало, что картина с вероятностью в 85,7% является подлинником.

Art Recognition — компания по аутентификации произведений искусства. Как заявила глава компании Карина Попович, «все, что превышает 80%, — это очень много».

Отмечается, что исследуемая картина является одной из трех версий. Первая находится в российском Эрмитаже, другая в галерее Вильденштейна, а еще одна изначально была куплена для Бадминтон-хауса в Глостершире. Именно по поводу подлинности последней работы велись споры — в 1990 году глава отдела европейской живописи в Метрополитен-музее Кит Кристиансен назвал эту картину репликой, а версию в Вильденштейне оригиналом.

Микеланджело Меризи да Караваджо — итальянский художник, реформатор европейской живописи XVII века. Имеет статус революционера среди художников. Его работы отличаются крайней редкостью — известно все около 60 подлинных произведений.