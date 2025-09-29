Скоропостижно скончался известный участник КВН

Сегодня в Баку внезапно ушёл из жизни 49-летний артист, режиссёр и продюсер Джабир Иманов, известный как участник команды КВН «Парни из Баку». Комедианту внезапно стало плохо во время тренировки, сообщает портал Oxu.Az. Врачи пытались завести сердце артиста в течение 20 минут, однако спасти его жизнь им так и не удалось.

Тело заслуженного артиста Азербайджана было направлено в организацию судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения для проведения вскрытия. Причиной смерти Иманова стал инфаркт.

Джабир Иманов родился 22 июня 1976 года. С 1992 года он активно выступал в КВН: стал чемпионом Высшей лиги, победителем Летнего кубка в 1995 году и «Чемпионом века» в 2000 году.

Актёрская карьера Иманова началась в начале 2000-х с ролей в фильмах «Истина момента», «Махалля», а также в криминальном сериале «Граф Крестовский» с Александром Балуевым. В дальнейшем он снимался в картинах «Не та, так эта», «Не бойся, я с тобой! 1919», а также в комедии «Килиманджара».

