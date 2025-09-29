СберУниверситет объявил тему IX конференции «Больше чем обучение»

24 октября 2025 года состоится IX конференция «Больше чем обучение», одна из крупнейших конференций в области образования в России. Тема этого года — «Homo cogitans: шаг в новый этап эволюции человека». Эксперты будут говорить о том, что значит быть человеком мыслящим в мире искусственного интеллекта.

Традиционно откроет конференцию и первую сессию Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка. Тема дискуссии — «Мышление и обучение в эпоху ИИ». Собеседниками Германа Грефа будут Ник Шеклтон-Джонс, эксперт в сфере L&D и глава Shackleton Consulting, автор бестселлера «Как люди учатся», и Александр Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов.

В этом году конференция впервые пройдет сразу в нескольких локациях. Кампус СберУниверситета станет площадкой трека «Развитие организаций», на которой будут обсуждаться изменения в мышлении в эпоху ИИ и создание продуктивной среды для прорывных инноваций. Среди ключевых вопросов дискуссий: как сделать так, чтобы команда могла решать задачи, которые один человек решить не способен, каким образом формировать интеллектуальный капитал организаций и другие.

В основном треке выступят ведущие эксперты и практики из разных сфер — бизнеса, науки, образования и культуры. В числе спикеров:

Максим Поташев, математик, маркетолог, бизнес-тренер, магистр телеигры «Что? Где? Когда?»;

Эрнесто Инаркиев, российский шахматист, гроссмейстер, чемпион Европы, эксперт в области развития эффективного мышления через игротехники;

Крейг Винг, футуролог, эксперт по стратегическому мышлению, предприниматель и автор бестселлера «Four Future Seasons» (№1 на Amazon);

Лю Сюньюй, главный научный эксперт Xiaomi по изучению пользовательского опыта и автор продуктовой стратегии корпорации;

Хэ Биньцюань, директор по обучению и цифровой аналитике в университете Taobao, заместитель генерального директора Alibaba Cloud University.

Артем Соловейчик, директор Центра индустрии образования Сбера.

Второй трек конференции будет посвящен высшему образованию и организуется в партнёрстве с университетом МИСИС на его площадке. Среди спикеров трека — ректоры ведущих российских университетов:

Третий трек «Непрерывное развитие» пройдет онлайн и будет интересен тем, для кого актуален вопрос выбора профессии, родителям, а также всем, кто хочет учиться и развиваться. Среди спикеров трека: Александр Федяков («Школа 21»), Андрей Сизов (Фоксфорд) и другие.

В 2024 году конференция «Больше чем обучение» собрала более 1100 очных участников и свыше 17 000 зрителей онлайн. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Актуальная информация и новости будут доступны на сайте СберУниверситета.