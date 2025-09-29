В Госдуме нашли способ предотвращать преступления среди подростков

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что контроль за соцсетями «проблемных подростков» мог бы предотвратить нападения, подобные случившему в Архангельске. Об этом сообщает NEWS.ru.

Ранее в Архангельске 18-летний бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума. Сообщалось, что студент был недавно отчислен за прогулы и неуспеваемость. В Следственном комитете (СК) России сообщили о трех пострадавших - двух преподавательницах и гардеробщике.

Из-за нападения СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек, совершенном из хулиганских побуждений. Отмечалось, что на учете в полиции молодой человек не состоял.

Мать напавшего на архангельский техникум студента рассказала о сыне

«Обязательно надо отслеживать социальные сети проблемных учеников, потому что люди, находящиеся в зоне риска, должны быть под неким контролем», - так ситуацию прокомментировал Милонов.

По мнению депутата, намеки на будущие преступления часто «проскакивают» на страницах в соцсетях. Он назвал отслеживание страниц «сложной, но выполнимой» задачей, которая «эффективнее металлоискателей».