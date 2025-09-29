Оплата по биометрии появится в городском транспорте России

Оплата проезда по биометрии станет одним из основных способов расчета в транспорте через 1,5–2 года. Об этом заявил директор проектов и лидер кластера "Безналичный мир" ПАО "СберБанк" Сергей Фатеев.

"Привычку оплаты биометрией мы начали формировать с ретейла – это просто и удобно, людям не нужно носить с собой карту или телефон, чтобы совершить покупки. Мы решили тиражировать этот опыт и в других сферах", – цитирует его пресс-служба Дептранса Москвы.

По словам Фатеева, следующим шагом стало внедрение оплаты по биометрии в транспорте. В конце прошлого года она начала действовать в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, а в этом году – в Самаре. В настоящее время оплата по биометрии находится в процессе запуска в Новосибирске.

Глава проектов Сбербанка подчеркнул, что доля платежей с использованием биометрических данных составляет около 1 миллиона транзакций, что равняется 2,5% от общего объема платежей в метро.

"Тем не менее эта доля постоянно растет. И сейчас есть устойчивый тренд к тому, что биометрия на горизонте ближайших нескольких лет будет одним из основных способов оплаты наряду с банковской картой", – сказал Фатеев.

Он добавил, что уже запланировано проведение масштабных пилотных испытаний с транспортом. В течение ближайшего года ожидается запуск инновационного устройства, которое будет обеспечивать поддержку всех существующих способов оплаты проезда.

Ранее оплата по биометрии начала действовать на всех турникетах Калужско-Рижской линии столичного метрополитена. Таким образом, платежный сервис заработал еще на 322 турникетах в метро, а Калужско-Рижская линия стала 14-й по счету, где оплата по биометрии действует на всем оборудовании.