Интервью актера Юрия Батурина вызвало реакцию Киева

Российский актер Юрий Батурин был внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» после публикации интервью для проекта «Сорян, это подкаст».

© Газета.Ru

В беседе с журналистом Суреном Каграмановым он открыто высказал свою позицию относительно специальной военной операции и рассказал о своей гуманитарной деятельности.

«Раз идет война, я буду на своей стороне, я буду поддерживать свою армию, свой народ», — рассказал Батурин.

Актер также поделился информацией о помощи жителям Донбасса, которую он оказывает. По его словам, основная помощь направлена мирному населению региона.

«Я помогаю в основном мирному населению Донбасса. Недавно отправляли воду в Донецк. Буквально вчера завершил очередной сбор и заказал еще 25 тонн воды для новой отправки в регион. Это будет уже девятый конвой. Думаю, что в октябре организуем еще один. Людям нужно помогать: старики, женщины, дети ни в чем не виноваты, они жертвы обстоятельств», — отметил он.

Батурин отметил, что дважды посещал Донбасс. Он подчеркнул, что восхищается коллегами, которые регулярно выступают в регионе с концертами.

Назван наиболее вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

После интервью актер был обвинен в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в содействии российской армии. Сам Батурин воспринял внесение в базу «Миротворца» с иронией, назвав это своего рода «знаком качества».