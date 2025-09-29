Писатель Захар Прилепин заявил, что множество жителей Украины находится во «внутренней эмиграции» и не поддерживает политику властей. Об этом Прилепин рассказал «Комсомольской правде».

Писатель заявил, что украинцы могут «формально» поддерживать руководство страны из-за давления пропаганды, но также у них есть «скрытые» настроения. По словам Прилепина, во всех крупных украинских городах есть сообщества, живущие во «внутренней эмиграции».

«Им все глубоко противно. Если думаете, что они в Одессе и в Харькове исчезли - не исчезли», - подчеркнул писатель.

Он добавил, что статистика, публикуемая Киевом, «ничего не означает». Прилепин заявил, что украинцы отвечают на вопросы социологов «так, как от них ожидают».

Ранее украинский социологический центр опубликовал результаты опроса, согласно которым 62 процентов опрошенных украинцев готовы терпеть боевые действия «столько, сколько потребуется». При этом опрос, проведенный в июле американским социологическим институтом, показал, что 69 процентов украинцев выступают за переговоры и скорейшее прекращение конфликта. Лишь 24 процента украинских участников этого опроса поддержали продолжение боевых действий.