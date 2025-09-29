Человеку нужен человек: участники фестиваля сторителлинга расскажут о ценности личного опыта для помощи другим

С 14 по 31 октября пройдет III фестиваль по теме равного консультирования. Организаторы «Равного Феста» — фонд «Александра», центр «Душа мамы» и Ассоциация Е.В.А. Центральной темой станет личный опыт как инструмент взаимоподдержки, а в рамках фестиваля выступят как равные консультанты, так и специалисты из разных сфер, для которых личные истории имеют значение

© Пресс-служба

Равные консультанты — это люди с особым личным опытом, которые помогают другим, кто только столкнулся с похожими переживаниями. Это может быть опыт тяжелой болезни, потери близкого, особенного материнства и т.д. — всего более 20 направлений. Равное консультирование не заменяет работу врачей или психологов — это не работа, а волонтерская деятельность, координируемая профильными благотворительными организациями, такими как соорганизаторы «Равного Феста».

В этом году «Равный Фест» впервые пройдет в комбинированном формате: 31 октября состоится профессиональная конференция для равных консультантов и НКО, а в период с 14 по 28 октября пройдут пять разноформатных мероприятий для самых разных аудиторий. Таким образом фестиваль покажет, как личный опыт — даже самый травматичный — можно превратить в инструмент изменений. Через истории, стендапы, воркшопы и дискуссии люди могут научиться осмыслять собственный опыт, делиться им безопасно и этично, превращая его в общественный ресурс.

В программе фестиваля:

14 октября — стендап «Легализуем разговор о сложном» по теме женщин и материнства, среди спикеров — комик и актриса, социальный предприниматель Елена Новикова, а также равный консультант и многодетная мама Юлия Коврова. Место проведения: офлайн, StandUp Cafe, ул, Покровка, 16

22 октября — воркшоп «Личный опыт как способ привлечь внимание к социальной проблеме», спикер — учредитель и президент фонда «Онкологика» Мирослава Сергеенко. Место проведения: онлайн

24 октября — воркшоп «Хочу стать равным», среди спикеров — директор Центра поддержки материнства «Душа Мамы» Екатерина Фрышкина, место проведения: онлайн

25 октября — воркшоп «Мы хотим о тебе рассказать» по взаимодействию со СМИ для НКО, среди спикеров — главный редактор «Нового очага» Наталья Родикова, редактор программы Т—Ж «Кто помогает» Мария Пассер. Место проведения: онлайн

28 октября — дискуссия «Кино — как драйвер социальных изменений», спикеры — Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, шоураннеры Алексей Киселев («Псих», «Актрисы», «Балет», Happy End, «Мамин Сын») и Паулина Андреева («Псих», «Актрисы», «Мамин Сын»), режиссер Александр Алябьев («Мамин Сын»). Место проведения: офлайн

31 октября — профессиональная конференция для НКО, церемония награждения равных консультантов и headline-лекция в формате Ted Talk, спикер — учредитель и директор Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Место проведения: офлайн, Точка кипения Тимирязевка, ул. Лиственничная аллея, 2, корп. 1

Подробная программа доступна на сайте фестиваля. Условия участия — бесплатно во все дни, по предварительной регистрации.