Итоги II конференции по управлению возрастом и здоровьем «Ко-Лаб»

24 сентября в Москве состоялась вторая конференция по управлению возрастом и здоровьем «Ко-Лаб», которую посетили 2105 человек. В программу трех залов вошли 18 сессий с дискуссиями о ЗОЖ и долголетии от 87 спикеров. Событие прошло при поддержке 32 компаний-партнеров.

© Пресс-служба

Целью конференции стало создание информационного поля, в котором каждый, кто интересуется сохранением здоровья, может получить достоверную и проверенную информацию от сообщества верифицированных экспертов — и найти ответы на актуальные вопросы. Как на самом деле устроено мужское и женское репродуктивное здоровье? Что делать с тревогой и стрессом? Какие достижения классической и превентивной медицины стоит внедрить в жизнь? И как быть с биохакингом?

Спикерами «Ко-Лаб» стали авторитетные представители сообщества медицинских экспертов: Оксана Драпкина, Елена Малышева, Дмитрий Мельников, Александр Дзидзария, Константин Иванов, Ильмира Гильмутдинова, Елена Крохмалева, Вера Коренная, Эдуард Безуглов, Василий Шуров и другие. Кроме того, в дискуссиях конференции приняли участие лайфстайл-инфлюэнсеры, разделяющие принципы гармоничного ЗОЖ: Александра Жаркова, Елена Крыгина, Наталья Османн, Евгений Тихонович, Дарья Золотухина, Катя Голден, Ксения Китаева, Дарина Алексеева, Ирина Ефимова, Идрис Гитинаев, Григорий Туманов, Иван Беров и другие.

© Пресс-служба

Организаторами конференции «Ко-Лаб» выступили Ольга Пивень (основатель конференций ЦИПР и «СО.ЗНАНИЕ») и Ксения Зайцева (эксперт в области эстетической медицины, владелица клиники XELLA). С этого года к ним присоединилась Анастасия Полетаева (журналист, автор YouTube-шоу БЕЗФИЛЬТРОВ), отвечающая за контент и формирование конференции как продукта.

Ольга Пивень:

«Рост конференции с точки зрения числа как партнеров, так и участников говорит о том, что тема управления здоровьем и возрастом становится все актуальнее и набирает обороты. Мы планируем создавать актуальный контент и события на протяжении всего 2026 года, а конференция, безусловно, останется нашим флагманом».

Ксения Зайцева:

«Мы видим, как много изменений в сфере ЗОЖ произошло за год с первой конференции «Ко-Лаб». Я вижу миссию нашего проекта в том, чтобы нести наш подход к управлению здоровьем и возрастом за пределы Москвы, в другие регионы и страны. «Ко-Лаб» продолжит расти и говорить со своей аудиторией простым языком на сложные темы».

Анастасия Полетаева:

«Научно-популярный проект о здоровье, который отвечает на актуальные, часто острые вопросы и использует для этого доказательную базу, — сложная задача. Для ее реализации должны пересечься разные коммьюнити, разные миры. Но мы видим, что, благодаря упорной работе команды «Ко-Лаб» и наших партнеров, это возможно — и на созданный нами контент есть огромный спрос».

Директором деловой программы «Ко-Лаб» стал Алексей Безымянный, главный врач Диагностического клинического центра №1 Департамента здравоохранения Москвы и учредитель благотворительного фонда помощи медикам «ВБлагодарность»:

«В году мы постарались охватить все грани понятия здоровья: отдельная сессия по нормализации веса, сессия о важности дисциплины в физической активности, о гибком ЗОЖе и отказе от алкоголя и не только. А также сессия для врачей о том, как сделать диспансеризацию и чекап модными, со специальной прямой трансляцией для врачей в 5 регионах России».

II конференция «Ко-Лаб» прошла в трех залах Центра событий РБК: большом (трансляцию из него посмотрели за день более 3000 зрителей), малом и зале «Ко-Лаб FM», оформленном как лаундж для создания более расслабленной атмосферы. Куратором третьего зала стала Анна Ковалева — предпринимательница, соосновательница контент-бюро «Шторм», автор подкаста и телеграм-канала «Ковалева слушает». Насыщенная программа включала 13 сессий большого и малого залов, а также 5 сессий зала «Ко-Лаб FM».

Гостями конференции стали топ-специалисты в области здоровья и anti-age, представители компаний и брендов, интересующаяся контентом о ЗОЖ аудитория и инфлюэнсеры, среди которых были Мария Тарасова, Мурад Османн, Александра Лекомцева, Ольга Романова, Алена Ковалева, Галина Хаимова, Татьяна Ермакова, Дарья Зосименко, Денис Кожаев, Эстер Гориловская, Кирилл Коваленко, Павел Бобров, Юлия Сусова, Ксения Аносова, Лера Мурашкина, Юлия Квин, Ира Шапиро и многие другие.

В рамках конференции также состоялось вручение второй независимой деловой премии «Ко-Лаб», которой отметили наиболее яркие компании и бренды в сфере интегрального подхода к здоровью и экологии личности.

Стратегическим инфопартнером «Ко-Лаб»-2025 стал РБК, специальным информационным партнером — издание Setters Media. Конференция прошла при информационной поддержке «БЕЗФИЛЬТРОВ», журналов Grazia, The Symbol и «Москвичка», «Собака.ru», U Magazine, PEOPLETALK, «Хит FM», RTVI, «Ковалева слушает», «Сообщества изионистов», телеграм-каналов «КК», «Ловись, рыбка», «Дикие», Drunk Fashion, No Name Buro, Eat Girls и «Врач маминой подруги», журнала «Поликлиника».

В течение всего дня участникам II конференции были доступны активности от партнеров в 28 брендированных зонах. На площадке «Ко-Лаб» в зоне SberDevices было впервые представлено кольцо Sber с ИИ-консультантом, которое помогает следить за важными показателями организма и оставаться в ресурсе. «ПРОМОМЕД» проводил диагностику на аппаратах InBody 770 (состав тела) и Cosmed Q-NRG (метаболизм). В поп-ап студии БЕЗФИЛЬТРОВ каждый гость VIP-зоны мог на пару минут почувствовать себя героем шоу Насти Полетаевой и прокомментировать самые дискуссионные вопросы о здоровье. Также посетители «Ко-Лаба» могли посетить зону «СберСтрахования Жизни» с неинвазивным скринингом, кислородными коктейлями и оздоровительной гимнастикой, сделать снимки в фотобудке «Ко-Лаб» х ЦИПР, пройти диагностику кожи на аппарате SkinScope и процедуру клеточного оздоровления кожи Revixan от клиники XELLA и не только.

Генеральным партнером события стала инновационная биофармацевтическая компания «ПРОМОМЕД». Также партнерами «Ко-Лаб» выступили: IT-компания «СберСтрахование Жизни», Европейский медицинский центр (EMC), IT-компания SberDevices, цифровой сервис Novabiom, клинический центр Медфрендс, бренд по уходу за кожей Elemis, косметический бренд Erborian, бренд Dr. Vranjes Firenze, фармацевтическая компания «Эвалар», longevity-курорт «Первая линия», бьюти-бренд ANSALIGY, пробиотические комплексы Lactoflorene, тампоны Freedom, сеть салонов Glow&Go, клубы здоровья и долголетия RODINA, сеть клиник «Будь Здоров», клиники «Атлас», компания ЮМЕТЕКС, бренд KRYGINA cosmetics, конференция ЦИПР, клиника эстетической медицины XELLA, группа медицинских центров Олимп Клиник, компания Share (Швейцария), ИИ-технология SKINDI, кофейная компания Rockets, бренд премиальных вин Mantra Estate, дизайнерский бренд мебели, декора и аксессуаров UCLAD, ресторан REfresh, реликтовая вода BAIKAL430, wellness-сервис Simply Health, агентство напитков byob, «Бери заряд».

Мероприятие прошло при организационной поддержке компании ОМГ.