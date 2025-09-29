Дочь Валентины Талызиной раскрыла причину смерти актрисы

Дочь Валентины Талызиной откровенно рассказала о причинах ее смерти. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ Ксения Хаирова назвала странным обнаруженный у актрисы рак, несмотря на ее регулярные обследования.

© Passion.ru

В последние месяцы жизни состояние Валентины Талызиной стало ухудшаться, и дочь признается: она осознавала скорый уход матери. Ксения Хаирова даже обратилась к психологу, чтобы справиться с трагедией.

«Держусь. Все говорят, к этому никогда нельзя быть готовым, но лично я понимала, что это не за горами, и работала с психологом. Мне это в какой-то степени не то чтобы помогло, но как-то я была на этой волне. Понятно, когда мне это сообщили…» — поделилась дочь Валентины Талызиной.

Ксения Хаирова вспоминает: перед кончиной мать долго жаловалась на здоровье. Однако настоящим шоком для близких Валентины Талызиной стало выявленное у нее незадолго до смерти онкологическое заболевание. По словам звездной наследницы, это выглядело странно, учитывая регулярные обследования артистки.

Стало известно, кому актриса Валентина Талызина оставила все наследство

«Там был целый букет… Но да, там был и рак, который вдруг обнаружили. Это было очень странно, потому что она каждую весну и осень обследовалась полностью в ЦКБ», — заявила Ксения Хаирова.

Пережить утрату актрисе помогла дочь Анастасия, для которой случившееся также стало потрясением.

«Я была у себя дома. Это было утром. Я поехала туда, к ней в квартиру. Мы там все встретились и держались. Я переключилась на дочь, потому что для нее это были первые похороны, на которых она присутствовала и тут такое… сразу бабушка», — призналась артистка.

Напомним, звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» ушла из жизни 21 июня 2025 года в возрасте 90 лет. Состояние Валентины Талызиной резко ухудшилось этой весной, тогда ей диагностировали рак поджелудочной железы. Несмотря на это, актриса не жаловалась на здоровье и до последнего выходила на сцену театра.

Ранее сообщалось о том, кому достанется наследство умершей от рака Валентины Талызиной: «Бабушка была мудрая, все организовала».