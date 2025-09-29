Голикова: некоторые россияне могут дожить до 120 лет

Голикова рассказала, что некоторые россияне могут дожить до 120 лет
Каждый человек стареет индивидуально, однако некоторые россияне могут дожить до 100–120 лет. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на зампредседателя правительства России Татьяну Голикову.
По ее словам, задача государства состоит в развитии возможностей для такой продолжительности жизни.
"Это, кажется, фантастические цифры, но тем не менее они некоторым регионам и нашей страны, и мира подвластны", – отметила зампредседателя правительства.
Ранее кандидат медицинских наук и научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Михаил Болков рассказал, что наследование долголетия в семье определяется генами только на 10%. Главными факторами являются образ жизни и привычки человека.
В России выросла средняя продолжительность жизни
Как отметил ученый, есть семьи, где из поколения в поколение прослеживаются рекордные цифры возраста в сравнении со средними значениями. Это случается вне зависимости от сложных внешних обстоятельств.