От Якутии до Поморья: «Лента.ру» раскрыла самые креативные бренды из национальных республик

Мультимедийный проект представил свежие российские тенденции в моде, гастрономии и дизайне.

© Пресс-служба Rambler&Co

29 сентября 2025 года «Лента.ру» запустила второй сезон масштабного проекта «Свежая Россия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), который посвящен молодым предпринимателям и креативны мастерам из национальных республик страны. Их истории — примеры того, как любовь к родной культуре и поддержка соотечественников помогают выводить локальные бренды на федеральный уровень.

Первый сезон, реализованный под названием «Свежий русский», объединил многомиллионную аудиторию и познакомил зрителей с новыми именами в моде, гастрономии и дизайне. Второй фокусируется на республиках, чтобы показать, как локальные инициативы превращаются в национальные истории успеха.

© Пресс-служба Rambler&Co

Среди героев — Елена Максимова из Якутии, основательница бренда одежды Muus. За ней — Михаил Шаров, создатель бренда Tasty Coffee, который вместе с командой переизобрел производство обжарки кофе; Елена Масаева, основательница бренда «Руно», сохраняющая традицию плетения дагестанских ковров; Айгуль Салахова с брендом Aigel Salakh, создающая уникальные сумки в технике татарской узорной кожаной мозаики; Наталья Лысенковская, вдохновительница проекта «Золотая нить Поморья», возрождающая почти утраченную технику поморской вышивки. К ним присоединились чувашские дизайнеры, калмыцкие ювелиры, карельские солевары, производители натуральной косметики из Башкирии, Якутии и многие другие.

Проект представлен в мультимедийном формате: специальный лендинг объединяет все материалы, которые будут выходить на сайте «Ленты.ру», а восемь горизонтальных роликов на VK Видео и шестнадцать коротких роликов на VK Клипах позволят сильнее погрузиться в творчество героев.