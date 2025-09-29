Презентация «Афиши» и СберСеллера: стать частью лайфстайла

На закрытом мероприятии рекламодатели узнали, что значит сделать бренды частью культурного кода

© Пресс-служба компании "Афиша"

25 сентября 2025 в московском Новом Манеже прошёл камерный вечер «Афиша. Эксперты лайфстайла», на котором компании собрали партнёров и рекламодателей. Событие стало не просто встречей, а настоящим манифестом о том, что «Афиша» – главный помощник по досугу.

Гостей поприветствовал генеральный директор компании Евгений Сидоров, а кульминацией вечера стал секретный музыкальный гость – Найк Борзов, исполнивший свои лучшие хиты. Презентация продолжилась нетворкингом под сет DJ Zyomka, она же Марина Зёмка, музыкальный продюсер фестиваля Пикник Афиши. Прямое доказательство, что «Афиша» не только говорит о том, какие ритмы сейчас в тренде, а создаёт их буквально своими руками.

© Пресс-служба компании "Афиша"

Атмосфера закулисья, живая музыка и неформальное общение сделали событие не похожим на классическую деловую презентацию. Рекламодателям предложили стать частью активного городского сообщества. Например, если бренд появляется в гиде «Афиши Рестораны», он воспринимается экспертом в гастрономии. Когда он интегрирован в материалы «Афиша Daily», он участвует в формировании культурного контекста, а когда присутствует на «Пикнике Афиши», то превращается в проводника самых ярких и незабываемых эмоций.

Евгений Сидоров, генеральный директор «Афиши»:

«Мы стремились показать, что реклама в "Афише" – это не инструмент в медиамиксе, а новая глубина коммуникации: не рассказать о себе, а стать частью образа жизни. Досуг – это самая редкая "эмоциональная валюта" современности. И тот, кто помогает её обрести, становится проводником в мир счастья».

© Пресс-служба компании "Афиша"

В своей речи генеральный директор «Афиши» обозначил главные вызовы индустрии. 87% россиян считают досуг важнейшей частью жизни, но удовлетворены им лишь 15%. Почти половина (46%) признаёт: им не хватает ярких впечатлений. Особенно это характерно для студентов, молодых женщин и семей с детьми. Досуг перестал быть «убийцей времени». Это базовая потребность, лекарство от выгорания и главный антистресс.

Закрытый вечер объединил гостей в пространстве, где всё продумано до деталей – от музыкальной программы до визуального оформления. Для рекламодателей это стало уникальным опытом: они увидели, что сотрудничество с «Афишей» – это доступ к живому комьюнити и возможность быть в том самом моменте, когда рождаются впечатления, тренды и решения о покупке.