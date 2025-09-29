Умерла заведующая музыкальной частью Театра Вахтангова Татьяна Агаева

Заслуженная деятель искусств РФ, заведующая музыкальной частью Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Татьяна Агаева умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким, многочисленным ученикам и коллегам", - говорится в публикации.

Причина смерти не называется.

Татьяна Агаева принимала участие в создании свыше 70 спектаклей. В частности, она работала над такими постановками, как "Без вины виноватые" и "Пиковая дома".

Агаева также принимала участие в записи музыки к более чем 150 кинофильмам.