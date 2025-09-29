«Вошла в загробный мир»: пугающие истории переживших клиническую смерть

Смерть бойца спецоперации, который внезапно очнулся через 52 минуты после остановки сердца, потрясла многих. Как сообщает «Царьград», такие случаи происходят редко, и каждый раз кажется, что произошло чудо. Хоть клиническую смерть и называют «обратимым этапом смерти», никто не знает, чем все закончится.

Врачи не сдавались

Майора привезли к медикам в тяжелом состоянии, с огромной кровопотерей. Еще перед госпиталем его сердце остановилось на семь минут. Военный врач Александр Бабиев отмечает, что по регламенту положено проводить реанимацию в течение 30 минут. Полчаса пролетели быстро, а результата не было. Однако врачи не стали останавливаться и на 52 минуте у пациента появилось сердцебиение.

Чудо связали с синдромом Лазаря. Такое случается, когда человек «переступил порог жизни, а врачи констатировали смерть».

«Но после определённых действий или даже без них у человека восстанавливается сердечная деятельность и мозговая», — пояснил медик.

В 2024 году с такой ситуацией столкнулись врачи из Самары — пациент ожил спустя 50 минут. Переживший длительную клиническую смерть мужчина заявил, что света в конце тоннеля не видел: словно его «выключили и включили». Врач больницы тогда отметил, что за последние 30 лет его работы это был второй случай, когда пациент «воскрес» после длительной реанимации.

Еще один редкий случай произошел четыре года назад в Санкт-Петербурге — 30-летний пациент столкнулся с сильной болью в груди. Состояние быстро усугубилось, а медики в результате боролись за жизнь молодого мужчины 12 часов. За это время он «умирал 10 раз».

Кроме того, в прошлом году вторую жизнь подарили человеку и красноярские врачи: они спасли пациента, сердце которого не билось примерно 3,5 часа. Уже на следующие сутки он рассказал, что видел ангела, который тянул его назад.

Самая длительная остановка сердца, зарегистрированная в Книге рекордов Гинесса — 8 часов 42 минуты. Тогда медики смогли реанимировать 31-летнего альпиниста, который потерял сознание из-за переохлаждения.

Видения на грани

Клиническая смерть в среднем длится от 3 до 5 минут. Для мозга это губительно и грозит развитием тяжелых последствий. По некоторым данным, лишь 10% пациентов возвращаются с того света и только 3% из них остаются полноценными людьми.

В момент клинической смерти активность мозга резко увеличивается. Это служит одной из причин феномена о «ярких и динамичных» видениях, о которых часто рассказывают вернувшиеся к жизни людям. Есть другое мнение: околосмертные переживания являются некорректной работой мозга, который испытывает недостаток кислорода из-за остановки сердца и кровотока.

«Мозг в экстремальной ситуации может "показывать" знакомые сюжеты. При этом само явление сознания — во многом загадка. Однозначно объяснить природу этих видений сложно», — заявил судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.

Исследователи паранормальных явлений в свое время впечатлились историей астронома Цурухико Киучи, который в 1977 году пережил 40-минутную остановку сердца. Он в деталях описал действия хирургов, а точность «наблюдений» ошеломила даже медиков, поскольку пациент «спал мертвым сном». Причем тогда за его жизнь уже перестали бороться, а сердце внезапно само восстановило свою работу.

Отметим, что исследователи из Университета Саутгемптона пришли к выводу, что в некоторых случаях сознание продолжает функционировать даже после того, как мозг полностью отключается — это может длиться как несколько секунд, так и доходить до 2-3 минут.

Это тоже отчасти объясняет видения людей, которые находятся на пороге смерти. Кроме того, параллельно может идти быстрая перемотка жизни — это самый популярный сюжет, о котором воспоминают «воскресшие».

Мой парень повторял: «Ты умерла»

Независимо от содержания, пациенты отмечают, что видения кажутся реальными, а ощущения при этом уникальными.

«Я увидела всех своих умерших родственников, ближе ко мне стояли те, кто ушел недавно. Отчётливо помню, как брат кричал мне в лицо: "Иди отсюда, ещё не время!», — рассказывала жительница Ярославля.

Другая девушка, пережившая подобный опыт, из Британии. Она попала в аварию, когда возвращалась с вечеринки. После потери сознания она «вышла из тела» и наблюдала за обстановкой сверху. Происходящее она описала в деталях.

«В тоннель я не спускалась, но ощущала, что вошла в загробный мир. Я увидела себя и свою ногу под ужасным углом, кровь, врачей, которые давили на мою грудь. А мой парень долго повторял: "Ты умерла"», — вспоминала она.

Другие люди рассказывали, что начинают «метаться между двумя мирами», а в «зале ожидания» мучительная обстановка. После пережитого опыта жизнь пациентов, как правило, меняется. Одни перестают болезненно воспринимать уход близких, другие — открывают в себе «новые способности». Однако почти все начинают особенно ценить жизнь и что-то в ней менять, осознавая, что получили второй шанс.